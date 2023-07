PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag nahe Vortagesniveau

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 68,09 USD.

Die PayPal-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 22:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 68,09 USD. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 68,63 USD. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 66,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,12 USD. Zuletzt wechselten 8.617.899 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,03 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.05.2023 auf bis zu 58,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Am 08.05.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.040,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.483,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte PayPal am 26.07.2023 vorlegen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

