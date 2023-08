PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 58,89 EUR zu.

Die PayPal-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 58,89 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,90 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 50.026 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 101,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 55,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

