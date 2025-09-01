PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Abend Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 58,69 EUR.

Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 20:16 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 58,69 EUR abwärts. Bei 56,93 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 59,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.071 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umsetzen können.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

