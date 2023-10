PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 54,12 EUR abwärts.

Bei einem Wert von 97,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2022). 79,88 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 2,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.287,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.806,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

