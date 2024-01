PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Mittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 57,68 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 12:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 57,68 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 21.919 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 88,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 53,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.418,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.846,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,98 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

