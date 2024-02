PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von PayPal

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 62,35 USD.

Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 62,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.668 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 87,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 19,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 07.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 USD fest.

