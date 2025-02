PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Mittwochvormittag herbe Einbußen

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,6 Prozent bei 73,07 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,6 Prozent auf 73,07 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 73,07 EUR. Mit einem Wert von 75,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.716 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,01 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,82 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,41 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,91 USD je PayPal-Aktie.

