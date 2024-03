PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 54,95 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 54,95 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 54,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,68 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.334 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,79 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 36,11 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,49 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.02.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.026,00 USD – ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7.383,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,14 USD je Aktie.

