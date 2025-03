PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die PayPal-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,31 EUR.

Die PayPal-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 64,89 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 63,00 EUR. Mit einem Wert von 64,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 39.635 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2024 auf bis zu 52,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 20,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8,03 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Schwacher Handel: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste