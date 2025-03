PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Mittwochvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 64,65 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 64,65 EUR. Bei 64,89 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.412 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 52,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 18,89 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

