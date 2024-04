PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 64,68 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 64,68 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,72 USD zu. Mit einem Wert von 64,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 333.275 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 77,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 20,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 22,30 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.026,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.383,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,13 USD fest.

