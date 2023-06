PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel PayPal 59,75 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:04 Uhr bei 63,91 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.420 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 103,03 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.05.2023 bei 58,95 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 08.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.483,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.040,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,95 USD im Jahr 2023 aus.

