PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,4 Prozent auf 67,17 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 67,17 USD ab. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 67,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,00 USD. Bisher wurden heute 2.454.917 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 103,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,95 USD am 27.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.040,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.483,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte PayPal am 26.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: PayPal - Calls treiben die Aktie, News zu CHERRY und IBU-tec

PayPal-Aktie schließt an der NASDAQ im Plus: Erlöse aus KKR-Deal sollen Aktienrückkäufe finanzieren

PayPal-Aktie, Tesla-Aktie, Twitter und SpaceX: Auf diese Stationen kann Elon Musk zurückblicken