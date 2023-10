PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 58,30 USD.

Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 58,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.902 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,57 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei 56,53 USD fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 3,04 Prozent wieder erreichen.

Am 02.08.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,96 USD je Aktie belaufen.

