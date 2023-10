PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 57,62 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 57,62 USD. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 57,55 USD ein. Bei 58,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.566.461 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,57 USD erreichte der Titel am 07.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2023 bei 56,53 USD. Mit einem Kursverlust von 1,89 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.287,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.806,00 USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Stablecoins & CBDCs: So sieht der ehemalige PayPal-CEO die Zukunft des Finanzsystems

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PayPal-Investment eingefahren

NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen