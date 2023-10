PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 55,61 EUR.

Um 09:16 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 55,61 EUR ab. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 55,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,65 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.401 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 75,06 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 5,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.287,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.806,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Stablecoins & CBDCs: So sieht der ehemalige PayPal-CEO die Zukunft des Finanzsystems

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PayPal-Investment eingefahren

NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen