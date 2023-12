PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 59,63 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 59,63 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 34.839 PayPal-Aktien.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 48,62 Prozent wieder erreichen. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 15,73 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 USD fest.

