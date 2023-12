PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 55,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,10 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 54,89 EUR. Bei 55,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 11.379 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. 47,17 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 47,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,73 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 01.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.846,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

