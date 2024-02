PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,60 USD an der Tafel.

Bei der PayPal-Aktie ließ sich um 11:35 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 61,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.933 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,80 USD. Dieser Kurs wurde am 07.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 USD je Aktie.

