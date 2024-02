PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich PayPal

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 62,50 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 62,50 USD. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.893.481 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 83,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,08 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 19,60 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.418,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.846,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 USD je Aktie.

