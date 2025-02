PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Kurs der PayPal

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 77,13 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 77,13 EUR zu. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 77,19 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.921 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach oben. Am 08.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 48,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,41 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,02 USD je Aktie belaufen.

