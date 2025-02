PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag stärker

PayPal im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,42 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,42 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,50 EUR an. Mit einem Wert von 76,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 451 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,26 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (52,01 EUR). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 31,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.02.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,02 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

