PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

06.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 63,69 EUR.

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 63,69 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 64,77 EUR zu. Bei 64,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.324 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,10 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,44 EUR am 27.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,66 Prozent sinken. Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 04.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,33 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,03 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,04 USD je PayPal-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus Schwacher Handel: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

