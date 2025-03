PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Plus

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 64,18 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 64,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 64,77 EUR. Bei 64,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.663 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,01 Prozent hinzugewinnen. Am 27.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 22,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 04.02.2025. Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

