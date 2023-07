PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 63,15 EUR.

Der PayPal-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 63,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 62,89 EUR. Bei 63,35 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 9.936 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (55,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 08.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.040,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.483,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte PayPal am 26.07.2023 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

