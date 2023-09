PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PayPal

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 63,18 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 63,18 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,85 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 63,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.125.009 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2022 auf bis zu 99,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 57,29 USD erreichte der Anteilsschein am 19.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 7.287,00 USD gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,96 USD je Aktie aus.

