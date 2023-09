PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 59,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 59,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 59,14 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.959 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 98,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,23 Prozent. Bei einem Wert von 52,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 12,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.287,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.806,00 USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

