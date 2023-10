PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 57,63 USD nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 57,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.366 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 95,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 65,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2023 (56,53 USD). Abschläge von 1,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.287,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

