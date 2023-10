PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 54,55 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 54,55 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 54,43 EUR. Bei 54,61 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 3.973 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,35 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2022. Mit einem Zuwachs von 78,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.287,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

