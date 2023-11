PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 52,64 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 52,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 53,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,00 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 25.797 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 89,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 47,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,70 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.11.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.418,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

