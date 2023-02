PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit KursVerlusten

Um 04:22 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 76,54 EUR ab. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 76,22 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 27.468 Stück.

Am 07.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 32,36 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,13 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 21,24 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.11.2022. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,11 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.846,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.918,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2022 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie an der NASDAQ wechselt ins Minus: Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren

Erste Schätzungen: PayPal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie fester: Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen PayPal ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com