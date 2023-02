PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag tiefer

Das Papier von PayPal befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 76,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 76,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 540 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2022 bei 113,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,13 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 21,65 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 6.846,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,04 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,08 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

