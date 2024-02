PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Mittwochmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 63,88 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,88 USD. Bisher wurden heute 68.570 PayPal-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 83,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,98 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 21,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.418,00 USD – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.846,00 USD erwirtschaftet hatte.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,98 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

