PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 63,45 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 62,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.471.437 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,67 USD erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,36 Prozent auf 7.418,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.846,00 USD erwirtschaftet worden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Elon Musks Twitter-Nachfolger X soll Zahlungsdienst erhalten: Sind bald Kryptozahlungen mit Bitcoin und Dogecoin möglich?

PayPal-Aktie kommt an der NASDAQ nicht in die Gänge: Auch neuer Stellenabbau bringt nicht den erhofften Börsenerfolg

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach