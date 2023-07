PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 67,40 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 67,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 67,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,19 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.331.620 PayPal-Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.05.2023 bei 58,95 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 12,53 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 08.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.040,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.483,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 02.08.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,95 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

