PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 63,68 USD zu.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 63,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 64,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,95 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.718.843 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 103,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 61,80 Prozent wieder erreichen. Am 27.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,43 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.287,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.806,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

