PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag stärker

07.08.25 12:07 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 59,83 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
60,00 EUR 0,46 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 59,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 59,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.666 Stück.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 18,94 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.

PayPal-Aktie: Achtung bei PayPal - diese Daten werden weitergeleitet

PayPal-Aktie im Fokus: Analysten sehen weiter Kurspotenzial - Überreaktion der Anleger?

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen