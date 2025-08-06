DAX24.236 +1,3%ESt505.337 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.972 -0,5%Nas21.288 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
PayPal im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag fester

07.08.25 16:09 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 59,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,27 EUR -0,27 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 15:48 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 60,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,55 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 6.509 Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 52,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Abschläge von 18,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
mehr Analysen