PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 61,28 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 61,28 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 61,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.424.799 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 38,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2023 auf bis zu 57,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 6,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie verdient. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.287,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.806,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 USD je PayPal-Aktie belaufen.

