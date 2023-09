PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 58,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 58,30 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 58,10 EUR. Bei 58,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 8.852 Aktien.

Bei 98,90 EUR erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 69,64 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (52,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 9,81 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.287,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.806,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,96 USD im Jahr 2023 aus.

