PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 54,26 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 11:57 Uhr um 0,7 Prozent auf 54,26 USD nach. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 16.491 Stück.

Am 16.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,62 USD. 70,70 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (50,25 USD). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 7,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

