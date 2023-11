PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kurs der PayPal

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 50,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,90 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 51,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 50,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,88 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 6.166 Aktien.

Bei einem Wert von 89,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,52 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,54 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 7,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.418,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD in den Büchern standen.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

