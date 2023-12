PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Vormittag ab

PayPal im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 55,09 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,5 Prozent auf 55,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 54,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 14.976 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 47,20 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,54 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 13,71 Prozent Luft nach unten.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7.418,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.01.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

