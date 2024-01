PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Montagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 61,10 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 61,10 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,12 USD zu. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 60,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.262.469 PayPal-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 45,04 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,76 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 01.11.2023. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

