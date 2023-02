PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Mittag

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 77,14 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,35 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,35 EUR. Zuletzt wechselten 22.633 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,34 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 31,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 22,19 Prozent wieder erreichen.

Am 04.11.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.846,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

PayPal-Aktie an der NASDAQ wechselt ins Minus: Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren

Erste Schätzungen: PayPal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com