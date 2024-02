PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Donnerstagmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 9,2 Prozent auf 57,44 USD ab.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 9,2 Prozent auf 57,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 334.814 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,85 USD erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 44,24 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 12,52 Prozent wieder erreichen.

PayPal ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.418,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

