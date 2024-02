PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal knickt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,5 Prozent auf 57,26 USD abwärts.

Das Papier von PayPal befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 9,5 Prozent auf 57,26 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 56,94 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 57,88 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 18.541.469 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 82,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,69 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 50,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 12,24 Prozent sinken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.418,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.846,00 USD umsetzen können.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Insolvenzverwalter bereitet Auszahlung vor: Gläubiger von insolventer Kryptobörse Mt.Gox erhalten wohl bald Bitcoin zurück

Ausblick: PayPal legt Quartalsergebnis vor

Elon Musks Twitter-Nachfolger X soll Zahlungsdienst erhalten: Sind bald Kryptozahlungen mit Bitcoin und Dogecoin möglich?