PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag fester

So entwickelt sich PayPal

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 55,19 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 55,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 55,77 EUR. Bei 55,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 78.413 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 12,12 Prozent sinken.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 04.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Am 05.05.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

