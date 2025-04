PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 55,00 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 55,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 55,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.194 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,71 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 11,82 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,03 USD je PayPal-Aktie.

