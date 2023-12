PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich PayPal

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 54,20 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 54,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 54,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.914 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 49,61 Prozent Luft nach oben. Bei 47,54 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 14,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 01.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.418,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.01.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

